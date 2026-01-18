小学生を対象にした剣道の寒稽古が秋田市で行われ、参加した子どもたちが交流を深めました。毎年恒例の寒稽古には秋田市内の道場やスポーツ少年団で剣道に取り組む小学生20人余りが参加しました。業務の傍ら日々稽古に励む警察官が子どもたちの指導にあたります。稽古の後は道場やスポーツ少年団の垣根を越えた団体戦に臨みました。 男の子「皆さんとても強くて足さばきとか打ちの強さとか全然違うくて、技の、どうす