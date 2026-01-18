Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。「遊びを作品に変える」というコピーがしっくりくる木製クラフトキット「JOINCLIPS（ジョインクリップス）」。15種類の専用クリップと、黄金比にこだわった木板を組み合わせるだけで、多彩な立体造形に挑戦できます。なぜ海外の教育現場でも注目されているのか、実際に手を動かしてみてわかった