全国都道府県対抗男子駅伝が18日、広島市で行われました。7区間48キロで争われたレース。新潟県チームは1区の中越高校・丸山展が27位でたすきを繋ぐと、2区の五十嵐中・近藤嶺、3区の花王・松岡竜矢が力走し12位まで順位を押し上げます。その後徐々に順位を落としますが、今年の箱根駅伝にも出場したアンカーの日体大・山崎丞が粘りの走りで4人を抜き、前回大会の31位を上回る21位でフィニッシュしました。