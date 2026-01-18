ホンダは、四輪事業のシンボルである「Ｈマーク」に新デザインを採用する。２０２６年に発売する次世代電気自動車（ＥＶ）「ゼロシリーズ」など向けのデザインを、２７年以降はハイブリッド車（ＨＶ）やモータースポーツ、販売店などでも使用する。新デザインは両手を広げたようなデザインが特徴で、ホンダは「モビリティー（移動手段）の可能性を拡張し、ユーザー（利用者）と向き合う姿勢を示している」としている。新デザイ