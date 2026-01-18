◆大相撲初場所８日目（１８日・両国国技館）新大関・安青錦（安治川）は、関脇・霧島（音羽山）に敗れ、２敗に後退した。過去３戦全勝の元大関との１敗同士の対戦で黒星となった。前日は、小結・若元春（荒汐）に低い姿勢を保ったまま寄り倒しで完勝するなど、安定した相撲を展開していた。新大関で優勝したのは２００６年夏場所の白鵬以来、出ていない。その期待が高まっていたが、敗戦となった。