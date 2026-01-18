６年ぶりとなる天皇陛下国技館行幸（天覧相撲）が１８日、東京・両国国技館で行われ、天皇、皇后両陛下と長女・愛子さまが貴賓席から幕内の取組を観覧された。１６時３０分過ぎに国技館に到着され、１７時過ぎの館内アナウンスでは歓迎の拍手が起こった。後半の１０番、玉鷲−藤ノ川戦からご観覧された。 鮮やかな振り袖姿で来館された愛子さまは、幼少時から相撲ファン。初めて大相撲を観戦されたのは４歳だった２００６年