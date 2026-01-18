大宮競輪ＧIII「東日本発祥７７周年倉茂記念杯」は最終日の１８日、１２Ｒで決勝が争われ、単騎でロングまくりを放った北津留翼（４０＝福岡）が制した。ＧIII優勝は２０２２年６月久留米以来７回目。無欲の一撃で約３年半ぶりに記念のタイトルをつかんだ。レースプランは「無計画」。ただ「ホームでけん制が入っていたし強い選手が内に詰まっていたので、ダメかなと思いながら」も、ここが勝負どころと判断して渾身のスパー