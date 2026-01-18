◆大相撲初場所８日目（１８日・両国国技館）両国国技館に「両陛下ご入場」のアナウンスがあり、６年ぶりとなる天皇陛下国技館行幸（天覧相撲）が行われた、天皇、皇后両陛下と長女・愛子さまは貴賓席から幕内の取組を観戦された。午後４時半過ぎに来館され、１７時過ぎに貴賓席に座られた。後半の１０番、玉鷲ー藤ノ川戦からご観戦され、日本相撲協会の八角理事長の説明をお聞きになるなどして、初場所の大相撲を楽しまれた。