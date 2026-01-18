西武・平良海馬投手（２６）が１８日、沖縄・石垣島で行っている自主トレを公開。初出場となる３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向け「誇りを持ってやっていきたい」と意気込んだ。この日は天候の関係で、まずはウェートトレーニングを行い、午後からグラウンドでＷＢＣ使用球を使って、キャッチボールなどを行った。２１年に行われた東京五輪では侍ジャパンの一員として金メダルに貢献した右腕だが、ＷＢ