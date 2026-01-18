俳優のムロツヨシ（49）が18日、自身のインスタグラムを更新。野性味あふれる自撮り写真を公開した。立派なあごひげをぼうぼうに生やし、口ひげでチャームポイントのほくろも隠されている。ボサボサ長髪で何かぼーっとしている表情が、何を考えているのかわからない印象を与える。これ、実は「私の喜劇史」と題したコスプレ写真シリーズの新たな1枚。「2016.12.23」と日付を添え、「皆さま、素敵な喜劇の日曜日をお過ごしく