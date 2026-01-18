海外FAで16日に巨人入りが決まった元楽天の則本昂大投手。日本テレビ系「Going! Sports&News」では、元巨人監督の高橋由伸さんが則本投手の新天地での活躍について言及しました。高橋さんは「ここ2年は抑えを務めていて、そのなかで、投げたイニング数よりも奪三振がちょっと少ない。もともと三振が奪えるピッチャーなので、ちょっと減ってきているなという印象があるんですよね」と則本投手の投球スタイルの変化に触れました