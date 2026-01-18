あすの天気です。日本海側を中心に、夜にかけて雪や雨の範囲が広がるでしょう。北日本は雪の所が多く、ふぶく所もありそうです。関東も雲が広がりやすく、朝のうちは沿岸部の一部で雨や雪の降る所がある見込みです。東海から西の太平洋側も、次第に雲が多くなるでしょう。あすの気温です。朝の気温は、けさより低い所が多いでしょう。北海道は厳しい冷え込みになりそうです。日中の気温もきょうより低い所が多く、東京も11℃と、こ