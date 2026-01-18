。元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。昨季も本塁打0に終わったロッテ・安田尚憲内野手（26）の打撃に荒々しさを求めた。2年連続で本塁打0に終わった安田。片岡氏は「あの体でゼロはないよ」と厳しい言葉をかけた。安田自身は履正社だが、兄・亮太さんはPL学園で片岡氏にとって後輩に当たり、兄弟そろって注目していた。ドラフトで高卒同期の村上宗隆はもちろん、清宮幸