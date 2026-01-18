EXILEのAKIRAさん、TAKAHIROさんがLDHグループの総力をあげた6年に1度の祭典「LDH PERFECT YEAR 2026」の開幕記念会見に登場し、公演への意気込みを語りました。 【写真を見る】【 TAKAHIRO 】書道8段の実力を披露「僕にとっても大切な作品」EXILE加入20周年を迎え「いろんなアプローチをしていきたい」2008年から始まり、今年で4回目の開催となる「PERFECT YEAR」は、LDHグループの総力をあげたLDH総合エンタテイン