アメリカのトランプ大統領が領有に意欲を見せているデンマークの自治領グリーンランドで、大規模な抗議デモが行われました。【映像】大規模な抗議デモの様子（実際の映像）17日、グリーンランドの中心都市ヌークではトランプ政権によるグリーンランド領有に反対する抗議デモが行われました。「グリーンランドは売り物ではない」と英語で書かれたプラカードや赤と白のグリーンランドの旗を掲げながら、数千人がアメリカ領事館