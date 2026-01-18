福岡市の「みずほペイペイドーム」周辺での男女刺傷事件で、男性イベントスタッフ（44）が負傷したアイドルグループ「HKT48」は18日、ドーム隣の商業施設にある専用劇場での公演を再開した。昨年12月14日の事件後、公演を見合わせていた。捜査関係者によると、殺人未遂容疑で逮捕、再逮捕された山口直也容疑者（30）は、HKT48のイベントを月数回訪れる常連客だった。メンバーを殺害して自殺しようと思ったとの趣旨の供述をして