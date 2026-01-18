◇バレーボール男子SVリーグ第11節第2戦大阪B3-0QVC長野（2026年1月18日Asueアリーナ大阪）バレーボール男子SVリーグ第11節第2戦大阪B3―0VC長野（2026年1月18日Asueアリーナ大阪）大阪Bが3―0のストレートでVC長野を下し、4連勝を飾った。主将の西田有志（25）は3セット目の終盤まで出場し、2本のサービスエースを含む15得点の活躍でプレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POM）に選ばれた。「チームとしてやれるこ