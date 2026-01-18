SUPER EIGHT横山裕（44）が、17日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。生田斗真（41）のファンミーティングに出演した際のエピソードを語った。横山は「この前斗真のファンクラブに呼んでもらったんですけど、斗真、松岡くんのモノマネしてるときが一番イキイキしてます」とMCの松岡昌宏（48）本人に“告げ口”した。松岡は「アイツさ、俺のモノマネさ、すげぇ盛ってる感じじ