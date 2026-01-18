2月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪に向けて18日、千葉のららアリーナ東京ベイで日本選手団の結団式が開催され、旗手代行を務めるフィギュアスケート女子代表の坂本花織（25、シスメックス）が、選手団の代表として決意表明を行った。【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催結団式は秋篠宮ご夫妻も出席し、JOC（日本オリンピック委員会）の橋本聖子会長を前に坂本は「日本代表として、法令