お笑い芸人の狩野英孝（43）が、18日放送のフジテレビ系「かのサンド」（日曜午前10時）に出演。お化け屋敷に激しく動揺した。狩野、サンドウィッチマン伊達みきお（51）富澤たけし（51）で東京・浅草の遊園地「浅草花やしき」を訪れた。伊達が「乗りたいのいっぱいあるんだけど、お化け屋敷行かない？」。富澤が「ああ、いいね」と答えるが、狩野は苦笑い。そして「お化け屋敷はスケジュール入っていないんです」。伊達が「行って