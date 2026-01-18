元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が、17日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。過去の恋愛について語った。加藤は森の過去の恋愛談を聞き「結構ダメンズ好きか？」と質問した。森は「そうですね。支配されるタイプです」と明かした。森は「例えばLINEのペースも私は30分とか無視してても大丈夫なタイプだけど、向こうが1分以内に返信がほしい人だったら1分以内に返信する」と明かした