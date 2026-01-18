NECナイメヘンのMF佐野航大がボルフスブルクへの移籍が間近となっている同僚FW塩貝健人について「彼にとっては素晴らしいステップアップだ」とコメントした。オランダメディア『フットボール・インターナショナル』が伝えている。塩貝を巡ってはボルフスブルクへの移籍報道が欧州各メディアから出ている。クラブは17日のNACブレダ戦のメンバー発表時に、メンバー外となった塩貝について「移籍交渉を行っている最中」と公表。デ