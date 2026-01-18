【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なにわ男子・西畑大吾主演ドラマ『マトリと狂犬』先行上映＆トークイベントが、共演の細田善彦と向井理、そして監督を務める品川ヒロシ監督を招いて1月16日に開催。そのオフィシャルレポートが到着した。 ■「今までの地上波になかったような刺激がたくさん詰まっています」（西畑大吾） ドラマイズム『マトリと狂犬』1・2話先行上映＆トークイベントが1月16日に行わ