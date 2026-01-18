次回のサンデーPUSHスポーツは2026年1月25日（日）放送！レイカーズ八村塁のスーパープレーを部門別で紹介ＭＣ：川島明（麒麟）ゲスト：佐々木クリス、レイザーラモンRG、ニッチェ■今やレイカーズに欠かせない存在に成長日本選手最長NBA7年目の迎えた八村塁今シーズンもレイカーズで活躍をみせ今やチームに欠かせない存在に成長そんなチームで恒例行事となっているのが…■週8バスケ男麒麟田村が八村のスーパープレーを厳選