オードリーの若林正恭が１７日深夜に放送されたニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」に出演した。トークの中で自宅でのネタ作りや書き物の仕事が「本棚とかが目に入るとできない」と、集中しづらいことを明かした若林。最近では「子供を寝かしつけてから」、夜９時３０分頃に「いつも行くコーヒーチェーン店」で仕事をするのが習慣となっているという。ある日、「ちゅう房から一番遠いぐらいの窓際の席」に座っ