丹生都比売神社で催された「天野の御田祭」で、「田ヅ女」の演技を見る参拝客＝18日午後、和歌山県かつらぎ町霊峰・高野山の守り神として知られる和歌山県かつらぎ町の世界遺産・丹生都比売神社で18日、五穀豊穣を祈願する農耕神事「天野の御田祭」が催され、祭りを伝承する保存会の演者がユーモラスな演技で大勢の参拝客を和ませた。肩にくわを担いだ「田人」のほか、牛と牛飼、巫女姿の「早乙女」らが田植えから稲刈りまでの