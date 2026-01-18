秋篠宮ご夫妻は18日、千葉県船橋市のららアリーナ東京ベイで開かれたミラノ・コルティナ冬季五輪の日本選手団結団式に出席された。秋篠宮さまはあいさつで「日頃の成果を存分に発揮し、素晴らしいパフォーマンスを披露してくれることを期待する」とし「スポーツを通して世界から集う人々との交流を深め、国際親善に努めることを願っている」と述べた。結団式で、競技別に選手が紹介され、ご夫妻は拍手を送った。