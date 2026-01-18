テレビ朝日の八木麻紗子アナウンサー（39）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。番組出演時の衣装姿を投稿した。八木アナは「阪神・淡路大震災から今日で31年。自分が小学生だった時のことを思い出します。震災で犠牲になった方々に心を寄せ、防災や復興について改めて考える日です」と思いをはせ、番組出演時のコーディネートを写真で披露した。ツイードのセットアップを着用し、ひざ丈のスカートから美脚をのぞかせている