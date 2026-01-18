◆大相撲▽初場所８日目（１８日、両国国技館）この日は天皇陛下が観戦される「天覧相撲」となり、天皇、皇后両陛下と愛子さまが国技館２階の貴賓席に着席された。満員御礼の観客は総立ちとなり、大きな拍手がわき起こった。天皇陛下を中心に着物姿の皇后陛下とピンクの振袖姿の愛子さまが左右にお座りになり、八角理事長の解説のもと、幕内後半の取り組みを笑顔で観覧された。午後４時半過ぎに来館され、１７時過ぎに貴賓