1月15日、OJAMASHIMA’s（おじゃましまーず）が赤坂カントリーハウスで初めてのライブを開催した。メンバーはボーカル／ギターがあいみょん、ギター／ベースにペトロールズの長岡亮介とアイゴンこと會田茂一、アコーディオンに佐藤芳明、パーカッションに三星章紘という5人。本記事ではオフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真OJAMASHIMA’sはそれぞれが多方面で活躍するメンバーによる“大型新人バンド”でありなが