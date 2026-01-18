吉本興業所属のタレント・クロヤナギコウジ(46)が17日、自身のSNSを更新し、脳内出血により入院したことを明かした。 【写真】生々しい入院姿突然意識を失い倒れた インスタグラムに病院のベッドに横たわる画像を掲載し「配信中に音が二重に感じたり後ろに気配を感じたり、なんか気持ち悪いなあと思ってたら、気付いたら地面に倒れてました。全く記憶には残ってません。」と倒れた瞬間の状況を説明した。「顔面から強打し