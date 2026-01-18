この先は、強い寒気が20日(火)から次第に流れ込み、25日(日)頃までの長い間、居座るでしょう。今回の寒波の特徴は、雪や寒さが長期化することで、それにより交通の乱れや水道管凍結、停電などが発生するおそれがあります。寒波への備えを早めに進めておきましょう。21日〜25日寒気が長く居座る20日(火)は、低気圧が急速に発達しながら北日本付近から日本の東へ進む見込みです。次第に西高東低の冬型の気圧配置となり、20日(火)の