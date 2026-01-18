1月4日から放送が始まったNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。“長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった”とまで言わしめた天下一の補佐役、豊臣秀吉の弟・秀長が主人公となっている。【貴重画像】顔が小さくて可愛すぎる…“豊臣秀吉の妻”を写真で見る【絶世の美女】しかし、秀長に関する一次史料は非常に少なく、軍記物語にもあまり詳しく記されていないという。いったい、豊臣秀吉と秀長はどのような絆で結ばれていたのか。