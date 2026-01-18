任期満了に伴う香南市長選が1月18日に告示され、2期目を目指す現職の浜田豪太氏が無投票で再選しました。18日に告示された、香南市長選挙で無投票での当選が決まったのは無所属の現職浜田豪太氏（51歳）です。立候補の受付が午後5時で締め切られ、浜田氏のほかに立候補した人はおらず、無投票での再選が決まりました。任期は1月30日から4年間となります。