１４日、買い物客でにぎわう南佐大集。（ドローンから、石家荘＝新華社配信／梁子棟）【新華社石家荘1月18日】中国河北省石家荘市元氏県では厳しい寒さの中、自由市場「南佐大集」が開かれ、にぎわいを見せた。太行山脈の麓で随一の市場には山の幸や農産物などが並び、春節（旧正月）向けの品を買い求め、名物を味わう近隣住民らで活気づいている。１４日、南佐大集で糖葫蘆（タンフールー）を買い求める観光客。（石家荘＝新華