元日本ハム・斎藤佑樹氏が１８日までにインスタグラムを更新。ブルペンでの投球練習で最速１２９キロだったことを報告した。斎藤氏は直球や変化球を投げ込んでいる動画を添え、「久しぶりに投げたら１２９キロ！！！１４０キロをまた投げたい！！」と記述。２１年に現役を引退したが、「トレーニング頑張って目指してみます」と記した。引退後はキャスターとしても活躍しているが、筋力トレーニングなども継続。ただ、「真剣