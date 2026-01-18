大竹まこと（76）が18日、テレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。米軍がベネズエラ大統領夫妻を拘束した件をめぐり、高市早苗首相がコメントしないことについて私見を述べた。1月3日未明に米軍がベネズエラ・カラカスのマドゥロ大統領宅を約3時間軍事攻撃して、大統領夫妻を拘束。その日のうちに米ニューヨークの拘置所に移送。5日には「麻薬テロ共謀」「コカイン輸入共謀」「機関銃及び破壊装置の所持と共