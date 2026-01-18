〈「アイツはパーチクリン」“パワハラ告発”横浜市長・山中竹春氏がスタッフに吐いていた“口癖”《関係者5人が証言》〉から続く「他の人が言えないのなら私が公表するしかないと、告発を決意しました」【写真】この記事の写真を見る（2枚） こう語るのは、横浜市役所で人事部長を務める久保田淳氏（49）。勤続約26年に及ぶベテラン幹部職員が異例の実名・顔出しで告発するのは、横浜市長を務める山中竹春氏（53）の不適切