タレント上沼恵美子（70）が、18日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。東京での番組出演について話した。この回は歌手の郷ひろみ（70）、女優の大地真央（69）とのトークの後半。上沼は「東京の仕事多いんですよ、最近ね。大阪の番組は終わったのね、けんもほろろに」と、郷と大地を笑わせた。その後、「愛犬が死にまして、もうペットロスでおかしくなりそうになって」と当時を話した。「そうしたら東京が