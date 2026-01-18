スノーボードクロスのワールドカップ（W杯）は18日、中国の瀋陽で行われ、男子の高原宜希（PascoSSC）は決勝トーナメント1回戦で敗れて26位だった。日本はミラノ・コルティナ冬季五輪の出場枠を男女とも自力では得られなかった。（共同）