「大相撲初場所・８日目」（１８日、両国国技館）天皇陛下が観戦される「天覧相撲」が行われ、天皇、皇后両陛下と長女愛子さまが国技館２階の貴賓席にお座りになった。皇后雅子さまは薄紫色の着物姿、愛子さまは華やかなピンクの振袖姿で来館された。天覧相撲は２０２０年初場所１４日目以来６年ぶり、令和に入ってから２度目。なお、平成では２３度、昭和では５１度行われた。土俵周辺の親方や行司、呼び出しらも貴賓席に