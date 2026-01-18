チェルシーが、レンヌに所属するU−21フランス代表DFジェレミー・ジャケ獲得に向けて動いているようだ。17日、フランスメディア『RMC Sport』やドイツメディア『スカイスポーツ』などが伝えている。現在20歳のジャケはレンヌの下部組織出身で、身長190センチメートルのDF。右利きでセンターバック（CB）を本職とし、2024年1月にトップチームビューを飾り、同年1月から1年間はクレルモンへのレンタル移籍も経験。今季はここまで