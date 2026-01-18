井上と中谷の対戦への関心が高まっている(C)Getty Images開催が現実味を帯びている日本史上最大のビッグファイトは、世界的な関心を高めている。来る5月に東京ドームでの開催予定される、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、WBA、WBC、WBO世界同級1位・中谷潤人（M.T）のマッチアップだ。【動画】響く打撃音中谷潤人とエルナンデスが見せた壮絶な乱打戦をチェック24年の年間優秀選手表彰式で、井上が