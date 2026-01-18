月曜日は、日本海側を中心に雪や雨の範囲が広がるでしょう。北日本では雪の所が多くなり、ふぶく所もありそうです。関東も雲が広がりやすく、朝は沿岸部の一部で雨や雪の降る所がある見込みです。晴れ間の出る東海から九州の太平洋側も、次第に雲が広がるでしょう。朝は北日本を中心に強い冷え込みとなりそうです。日中の気温は、東京で11℃と、この時季の寒さが戻り、空気が冷たく感じられるでしょう。東海や西日本は15℃前後で、