牡牛座・女性の運勢 何か「意を決した」感のある今週です。長く自分のなかでひっかかり、これを越えて先に進むべきではないか…という状況があるのなら、ついにそれが自分の意志＆行動で叶いそうです。おそらく牡牛座には本当にやりたい＆やるべきだと考えている何かがあるのでしょう。それに対し肯定的ではない誰かが周囲にいたのなら、「よくは思わないかもしれませんが、私はやります」という感じ。結果とてもさっぱりしますし