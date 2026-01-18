双子座・女性の運勢 何かの集大成的な展開がありそうな今週です。長い時間をかけて双子座が意識し、やり続けてきたことがついに終わるか、一定の区切りまで到達するのかも。そこをしっかり勤めて「新しい領域へいく」。これがいまの双子座のイメージです。特別なことをする印象ではありませんが、何に取り組むときも「これが最後かもしれない」と思ってていねいにやりきるのがいいでしょう。今後は間違いなく目を向ける方向