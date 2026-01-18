蟹座・女性の運勢 パートナーや親友など自分にとっての大事な人との関係を中心に、転機となるできごとがありそうなとき。ずっと心に引っかかっていた問題（たぶん対人関係の）が整理され、消えていくのを感じる。そんなときです。「こんなふうに考えなくていいんだな。苦しまなくていいんだな」とわかるイメージですが、それは癒しと言うより決断＆自立心に近いかも。自分で選んで自分で進むのだ（人はそもそも