チュートリアル・徳井義実＆桃月なしこがW主演を務めるテレビ大阪ドラマ『令和に官能小説作ってます』の第2話が14日に放送された。【写真・動画】桃月なしこ、過激小説を読む…ドン引きフランス書院で実際に起こった話をベースにした同名小説を原案とした、ちょっと淫らで、たっぷり笑える異色のお仕事ドラマ。出版社で働くことを夢見て「フランス出版」に転職した大泉ましろ（桃月）が配属されたのは、まさかの「官能小説編