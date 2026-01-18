蠍座・女性の運勢 現在、起こる特定のできごとや誰かとの対話を通じて、何かハッと目覚め、長い期間のモヤモヤや不安感が解消されるとき。現在の蠍座は自分の転機のカギを握る何か＆誰かと非常に出会いやすい流れにいます。その存在は蠍座自身も理解し…でもはっきりとは受け止めてきれていなかった事実や現実をずばり指摘するもので、結果的に、より積極的な行動をうながすことになるのでしょう。その決定版的な展開があるのが今