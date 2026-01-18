2月6日に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪に向けて開かれた日本選手団の結団式。旗手代行を務めたフィギュアスケート女子の坂本花織に団旗が手渡された＝18日午後、千葉県船橋市2月6日開幕のミラノ・コルティナ冬季五輪に臨む日本選手団の結団式が18日、秋篠宮ご夫妻を迎えて千葉県船橋市のららアリーナ東京ベイで行われた。旗手代行を務めたフィギュアスケート女子の坂本花織（25）＝シスメックス＝が「エネルギッシュで元気